Львиная доля малышей появилась на свет в городских роддомах.

За январь в Омской области родилось 1132 ребенка, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов. При этом мальчиков появилось на свет значительно больше, чем девочек – 691 против 441.

– В районах области появилось 87 малышей, больше всего – по 20 детей – родилось за это время в Таре и Исилькуле. Еще двенадцать малышей родилось в Большереченском и тринадцать – в Калачинском районах. В Омске за январь появилось на свет 1045 малышей, – указал министр.

По количеству рождений в Омске лидирует Городской клинический перинатальный центр (347 детей), далее идет клинический родильный дом № 6 (там появился на свет 341 ребенок), еще 310 детей родились в областной клинической больнице. На роддом № 4 приходится всего 47 новорожденных.

Накануне сообщалось, что в городском перинатальном центре появилась на свет тройня. Для матери троих новорожденных мальчиков это была четвертая по счету беременность. Ранее она родила троих сыновей, теперь их у омички сразу шесть.