Для матери тройняшек это уже четвертая беременность.

В городском клиническом перинатальном центре родилась первая в 2025 году тройня. Как сообщили в Минздраве Омской области, у женщины появились на свет трое мальчиков, которым дали имена Арсений, Матвей и Тимофей.

Вес новорожденных составил 1906, 1800 и 1930 граммов. Тройня родилась на 33-й неделе беременности посредством кесарева сечения.

Для матери тройняшек эти роды стали четвертыми по счету. Дома омичку ожидают еще трое сыновей - Даниил, Никита и Артем.

По словам медиков, рождение тройняшек - большая редкость. В городском клиническом перинатальном центре рождается, в среднем, одна тройня в год.