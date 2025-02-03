Омск-Информ
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·Спорт

Еще 40 миллионов получат гандболисты команды «Скиф».

Министерство спорта Омской области подвело итоги рассмотрения заявок на предоставление субсидий из бюджета региона двум профессиональным клубам, учредителем которых выступает это ведомство.

Согласно протоколу заседания комиссии Минспорта от 30 января, некоммерческое партнерство «Омский областной гандбольный клуб» (команда высшей лиги «Скиф») в 2025 году получит субсидию в размере 40 млн рублей. Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Иртыш» выделят 63,6 млн рублей.

Бюджет Омской области является хоть и крупнейшим, но не единственным источником доходов для обоих клубов. Гандболистам и футболистам помогают различные спонсоры.

·Спорт

Еще 40 миллионов получат гандболисты команды «Скиф».

Министерство спорта Омской области подвело итоги рассмотрения заявок на предоставление субсидий из бюджета региона двум профессиональным клубам, учредителем которых выступает это ведомство.

Согласно протоколу заседания комиссии Минспорта от 30 января, некоммерческое партнерство «Омский областной гандбольный клуб» (команда высшей лиги «Скиф») в 2025 году получит субсидию в размере 40 млн рублей. Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Иртыш» выделят 63,6 млн рублей.

Бюджет Омской области является хоть и крупнейшим, но не единственным источником доходов для обоих клубов. Гандболистам и футболистам помогают различные спонсоры.