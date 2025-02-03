В региональном Минстрое обнародовали оптимистичные показатели.

Сегодня, 3 февраля, накануне «Сибирского форума по недвижимости» эксперты рассказали о росте жилищного строительства в Омске. Мероприятие пройдет с 6 по 8 февраля.

Как отметила заместитель министра строительства Омской области Юлия Николаенко, темпы жилищного строительства постоянно растут. Главным инструментом для достижения этих показателей стал архитектурно-градостроительный совет Омской области, заседание которого ведет лично губернатор. На заседаниях совета рассматриваются проекты по строительству многоквартирного жилья и социальной инфраструктуры.

– Совместно с инвесторами, архитекторами, проектировщиками члены совета рассматривают архитектурно-художественные облики многоквартирных домов, обеспеченность многоквартирных домов благоустроенными дворами, парковочными местами, детскими и спортивными площадками, объектами социальной инфраструктуры, то есть детскими садами и школами. С учетом мнения членов архитектурно-градостроительного совета проекты рекомендуются к реализации, – сказала чиновница.

За 2024 год рассмотрены 30 проектов строительства многоквартирных домов, и все они рекомендованы архитектурно-градостроительным советом к реализации.

Кроме того, в рамках увеличения объемов жилищного строительства в городе Омске правительством Омской области привлечены ряд федеральных застройщиков. Это компании «Эталон», «Брусника», которая строит жилье на Левобережье. Аналогичные проекты реализует компания «Догма» и омский застройщик «Стройбетон».

– В результате реализации данных проектов общий объем вводимого жилья составит порядка двух миллионов квадратных метров. Уже в 2024 году ввели в эксплуатацию первые три дома в жилом микрорайоне Зеленая Река. Застройщик в текущем году в рамках масштабных инвестиционных проектов сдаст в эксплуатацию еще 15 многоквартирных домов. Таким образом, общий объем жилья составит порядка 200 тысяч кв. м, – подчеркнула замминистра.

При этом темпы роста строительства жилья в Омске увеличивается ежегодно. Так, в 2023 году было введено в эксплуатацию 743 тыс. кв. м, в 2024 году – уже почти 869 тыс. кв. м, что на 16,9 % больше относительно 2023 года. И составляет 124 % к плановому значению показателей 2024 года.