Обратная дорога из Намангана в Омск обойдется почти вдвое дороже.

В Омском аэропорту напомнили о рейсе в Наманган, второй по величине город в Узбекистане, расположенный в Ферганской долине. Рейсы в этом направлении летают регулярно. В феврале здесь гораздо теплее, чем в Сибири, и чувствуется скорый приход весны. Кроме того, в Узбекистане можно отведать традиционные блюда – плов, шурпу, самсу и лагман.

Поездка в Наманган – лишний повод наведаться на главный рынок города, базар Чорсу, где в полной мере ощущается восточный колорит и продаются свежие продукты, сувениры и изделия народных промыслов.

Рейс Омск – Наманган – Омск выполняется по понедельникам авиакомпанией Uzbekistan Airways. Вылет из Омска в 23:30, прибытие в Наманган в 01:10 местного времени. Время в пути составляет 2 часа 40 минут. Стоимость билета в одну строну от 7295 рублей, с багажом – 8945 рублей. Но есть одна деталь – в обратную сторону полет вдвое дороже. Допустим, борт на 24 февраля обойдется от 13 786 рублей за одно посадочное место.