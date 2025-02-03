Омск-Информ
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·Общество

Его решили заключить под стражу на время расследования.
Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу пассажира поезда Томск – Адлер. Мужчину отправили в СИЗО из-за нападения на попутчиков.
Как сообщает пресс-служба суда, ночью 30 января между станциями Каргат и Барабинск 68-летний житель Томска с двумя ножами в руках начал выгонять из купе незнакомых попутчиков – 84-летнюю женщину и 54-летнего мужчину. Получив отказ, он ранил обоих. Как сообщал ранее Следственный комитет, пострадавших госпитализировали.
Теперь жителя Томска обвиняют в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
·Общество

Его решили заключить под стражу на время расследования.
Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу пассажира поезда Томск – Адлер. Мужчину отправили в СИЗО из-за нападения на попутчиков.
Как сообщает пресс-служба суда, ночью 30 января между станциями Каргат и Барабинск 68-летний житель Томска с двумя ножами в руках начал выгонять из купе незнакомых попутчиков – 84-летнюю женщину и 54-летнего мужчину. Получив отказ, он ранил обоих. Как сообщал ранее Следственный комитет, пострадавших госпитализировали.
Теперь жителя Томска обвиняют в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.