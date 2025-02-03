В наступившем году им уже дважды проиндексировали выплату.

Работающие пенсионеры в наступившем 2025 году впервые получили индексации пенсий, причем сделано это было дважды – с 1 января на 7,3 % и с 1 февраля еще на 2,2 %. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии «Российской газете» подробно объяснил механизм расчета.

В качестве отправной точки эксперт взял декабрьскую пенсию работающего пенсионера, которая на тот момент составляла 23 755 рублей. С учетом пропущенных индексаций пенсии на лицевом счету гражданина была отражена пенсия в размере 27 890 рублей. Январскую прибавку в размере 7,3 % считали от этой суммы, и она составила 2037,97 рубля. Прибавляем эту сумму к декабрьской пенсии и получаем 25 790,97 рубля.

Февральскую прибавку считали аналогичным образом: 27 890 рублей на счету получателя пенсии увеличили на 9,5 % и получили 2649,55 рубля. Эту сумму добавили к декабрьской пенсии в размере 23 755 рублей и получили 26 404,55 рубля. Кроме того, в феврале все пенсионеры дополнительно получат разницу между февральской и январской доиндексациями. Соответственно, пенсия человека, по которому ведется расчет в этом примере, увеличится еще на 613,58 рубля. Таким образом, в общей сложности в феврале он получит 27 018,13 рубля. По сравнению с декабрем прибавка существенная.

Игорь Балынин добавил, что в августе 2025 года работающих пенсионеров будет ждать еще одна прибавка – беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году.