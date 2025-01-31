Участницам было необходимо пройти пять конкурсных испытаний.

В омском СИЗО № 1 и колонии-поселении № 12 прошел I этап ежегодного всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!». Свои творческие и кулинарные способности решили показать 7 женщин. На конкурсе их ждали целых пять испытаний.

Сначала нужно было выступить с приветственной презентацией, затем продемонстрировать танцевальные, вокальные и художественные номера в творческом конкурсе, показать традиции и танцы своих народов, выйти на сцену в подготовленном для конкурса вечернем платье, а также удивить жюри лучшим блюдом в кулинарном поединке «Хозяюшка». Выступление участниц оценивалось по десятибалльной шкале.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области, победительницей конкурса в КП-12 стала 20-летняя Анастасия Дробовская, в СИЗО-1 выиграла 39-летняя Екатерина Рева. Видеоматериалы их выступлений направят в Федеральную службу исполнения наказаний для участия во втором этапе конкурса.

Заместитель начальника УФСИН России по Омской области Владимир Пушкарев отметил, что такие конкурсы способствуют повышению культурного уровня осужденных и развитию их творческого потенциала.