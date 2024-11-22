Несовершеннолетние пробудут под арестом еще 2 месяца.

Двух 16-летних подростков, которые сожгли в Омске военный вертолет, оставят в СИЗО, сообщает Ngs55. Школьникам продлили меру пресечения на два месяца. Они пробудут под арестом до 21 января 2025 года.

Напомним, инцидент произошел 21 сентября 2024 года. Подростки пробрались на военный аэродром «Омск-Северный» и бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8. Затем они убежали.

Выяснилось, что подростки в Telegram получили предложение о поджоге. Взамен им обещали заплатить 2 тыс. долларов. Однако подростки так и не получили деньги. Теперь школьникам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. 24 сентября Центральный районный суд Омска отправил подростков в СИЗО на 2 месяца.