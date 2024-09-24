Омск-Информ
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·Происшествия

Подростков обвиняют в терроризме. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

В Центральном районном суде Омска избрали меру пресечения двум 16-летним школьникам, которые проникли на территорию авиабазы вечером 21 сентября и сожгли вертолет Ми-8.

До инцидента подростки получили задание в Телеграме. За поджог им пообещали заплатить 20 тыс. долларов. Правда, деньги школьники так и не получили.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Санкция статьи подразумевает 20 лет тюрьмы. Школьников заключили под стражу на два месяца, вплоть до 21 ноября, с содержанием в СИЗО.  Постановления в законную силу не вступили.

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·Происшествия

Подростков обвиняют в терроризме. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

В Центральном районном суде Омска избрали меру пресечения двум 16-летним школьникам, которые проникли на территорию авиабазы вечером 21 сентября и сожгли вертолет Ми-8.

До инцидента подростки получили задание в Телеграме. За поджог им пообещали заплатить 20 тыс. долларов. Правда, деньги школьники так и не получили.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Санкция статьи подразумевает 20 лет тюрьмы. Школьников заключили под стражу на два месяца, вплоть до 21 ноября, с содержанием в СИЗО.  Постановления в законную силу не вступили.

1885