Школьникам пообещали заплатить за поджог 20 тысяч долларов.

В Омске двое 16-летних школьников сожгли вертолет, сообщает телегам-канал Baza. Подростки пробрались на территорию авиабазы вечером 21 сентября. Они бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Вскоре их задержали. Подростки рассказали, что получили задание в Телеграме. За поджог им пообещали заплатить 20 тыс. долларов. Правда, деньги школьники так и не получили.

Отметим, что несколько дней назад подростки сожгли вертолет в Ноябрьске. Тогда шкльникам пообещали заплатить 5 млн рублей.