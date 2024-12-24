Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Следственный комитет России по Омской области готовится к обращению в суд с ходатайством об аресте 27-летнего жителя Марьяновки. Мужчина сегодня утром, 24 декабря, задавил насмерть маленькую девочку на санках, а ее мать попала в больницу в тяжелом состоянии. В момент аварии подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина напился из-за предстоящего развода с женой. После ДТП он сбежал. Алкотестер показал 0,921 мг/л.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. На допросе у следователя он признал вину. На мужчину завели уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».