Показания алкотектора составили 0,921мг/л. Водитель уверяет, что даже не заметил женщину с санками на дороге.

27-летний житель райцентра Марьяновка, который сегодня утром насмерть задавил девочку на санках, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Показания алкотектора составили 0,921мг/л, сообщили в полиции.

На распространенном областным УМВД видео задержанного водителя опрашивает сотрудник ГИБДД. Молодой человек, отвечая на вопрос об оставлении места ДТП, заявил, что не заметил женщину с ребенком на дороге. Только приехав домой, житель Марьяновки увидел разбитое лобовое стекло и другие следы аварии. Ранее сообщалось, что молодой человек сел за руль сильно пьяным из-за предстоящего развода с женой.

Напомним, что трагедия произошла около девяти часов утра на улице Пролетарской. Женщина везла на санках годовалую дочь, двигаясь по краю дороги. Сзади в них влетел легковой автомобиль ВАЗ-21120, водитель которого после наезда на пешеходов оставил место происшествия. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи, мать в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

В отношении задержанного по горячим следам водителя легковушки возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.