Женщина везла девочку на санках по краю дороги. Сзади в них влетел легковой автомобиль. Ребенок погиб.

Сегодня около 08:50 часов в райцентре Марьяновка произошло ДТП, в результате которого погибла годовалая девочка. Ее везли на санках по краю дороги, но не навстречу движению транспорта, а попутно. Это и стало одной из причин трагедии.

На улице Пролетарской на женщину с санками сзади налетел легковой автомобиль, предположительно ВАЗ-2110 или ВАЗ-2113 серого цвета. После наезда на пешеходов водитель скрылся, его сейчас ищут.

– В результате автоаварии девочка 2023 г.р. от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи, женщина (личность устанавливается) в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в полиции.

Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении водителя, просят позвонить по телефонам: 79-35-04, 79-38-02 или 102.