Виновник смертельного ДТП задержан полицией, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Полиция нашла виновного в смертельном ДТП в Омской области, им оказался 27-летний мужчина. Он подозревается в совершении преступления по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Как сообщили в прокуратуре, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения по причине предстоящего развода с супругой. Около 9 часов утра он, управляя автомобилем ВАЗ-21120, на улице Пролетарская в райцентре Марьяновка сзади налетел на женщину с годовалой девочкой, сидевшей на санках. Они шли по краю проезжей части в попутном направлении.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся. В результате аварии ребенок от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи, а мать девочки в тяжелом состоянии находится в больнице. Сотрудники полиции задержали водителя у него дома спустя непродолжительное время. В содеянном он признался.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По Уголовному кодексу Российской Федерации водителю может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.