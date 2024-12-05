Омск-Информ
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·Общество

Проведя чин освящения пенитенциарного учреждения, протоиерей пожелал обвиняемым и осужденным скорейшего освобождения.

Региональный УФСИН пригласил священника в омский следственный изолятор № 1 на улице Орджоникидзе. Чин освящения пенитенциарного учреждения провел протоиерей Сергий Носков. Он прошел со святой водой по всем помещениям изолятора.

– Данное мероприятие, привнося духовный аспект в повседневную деятельность, призвано оказать благотворное влияние как на сотрудников учреждения, проводящих большую часть времени на службе, так и на лиц, находящихся под стражей, – говорится в сообщении УФСИН.

По окончании церемонии отец Сергий пожелал подозреваемым, обвиняемым и осужденным, находящимся в СИЗО, скорейшего освобождения.

·Общество

Проведя чин освящения пенитенциарного учреждения, протоиерей пожелал обвиняемым и осужденным скорейшего освобождения.

Региональный УФСИН пригласил священника в омский следственный изолятор № 1 на улице Орджоникидзе. Чин освящения пенитенциарного учреждения провел протоиерей Сергий Носков. Он прошел со святой водой по всем помещениям изолятора.

– Данное мероприятие, привнося духовный аспект в повседневную деятельность, призвано оказать благотворное влияние как на сотрудников учреждения, проводящих большую часть времени на службе, так и на лиц, находящихся под стражей, – говорится в сообщении УФСИН.

По окончании церемонии отец Сергий пожелал подозреваемым, обвиняемым и осужденным, находящимся в СИЗО, скорейшего освобождения.