Учебное заведение в Октябрьском округе было снесено и заново строится по проекту 1949 года.

Гимназия № 88 на улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе Омска будет сдана до конца июля текущего года, заявил мэр города Сергей Шелест. Сегодня он побывал на строительной площадке и оценил ход работ.

Как сообщалось ранее, образовательное учреждение планировали капитально отремонтировать, но его состояние было настолько аварийным, что власти приняли решение о сносе объекта и строительстве на его месте новой школы по типовому проекту 1949 года. Выигравшее торги ООО «Домострой» обязалось построить школу на 550 учеников за 381 млн рублей.

– По договору подрядная организация должна завершить работы до конца июля. Сейчас строители вышли на крышу и готовятся к устройству кровли, завершают монтаж оконных блоков. Работают они и внутри здания: завозят отделочные материалы, прокладывают внутренние инженерные сети, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он пообещал, что гимназия сохранит свой внешний вид, в том числе прежние архитектурные элементы – русты, пилястры и сандрики. Но главное, что учеба будет проходить в безопасном и современном здании.