Омск-Информ
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·Общество

Разрешать им выступать он также считает неправильным.
Омский боец и основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко заявил, что нужно отменять концерты артистов, не поддерживающих СВО. По словам бойца, которого цитирует «НГС55», таких артистов также нужно признавать иноагентами.
– Я считаю, их нужно признавать иноагентами. Потому что для них страна сделала, они еще и против своей страны. За это однозначно нужно отменять, – отметил Шлеменко.
Ранее казаки выступали против концертов группы «Ночные снайперы» и Леонида Агутина в Омске. Совет атаманов казачьего народа считает, что эти артисты поддерживают «прозападную позицию по отношению к СВО».
·Общество

Разрешать им выступать он также считает неправильным.
Омский боец и основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко заявил, что нужно отменять концерты артистов, не поддерживающих СВО. По словам бойца, которого цитирует «НГС55», таких артистов также нужно признавать иноагентами.
– Я считаю, их нужно признавать иноагентами. Потому что для них страна сделала, они еще и против своей страны. За это однозначно нужно отменять, – отметил Шлеменко.
Ранее казаки выступали против концертов группы «Ночные снайперы» и Леонида Агутина в Омске. Совет атаманов казачьего народа считает, что эти артисты поддерживают «прозападную позицию по отношению к СВО».