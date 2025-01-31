Омск-Информ
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·Общество

Растения еще не приобрели, но закупка планируется.
Для озеленения омских улиц в этом году мэрия купит 19 тысяч кустарников. Это будет сирень и спирея, таволга иволистная, роза морщинистая, вяз мелколистный, форзиция средняя, ива красная и другие новые виды.
– На закупку кустарников выделяем более 5,6 миллиона рублей. Поставщик будет определен уже в начале февраля, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Высаживать на улицах города зеленая служба будет также растения, выращенные в местном питомнике.
·Общество

Растения еще не приобрели, но закупка планируется.
Для озеленения омских улиц в этом году мэрия купит 19 тысяч кустарников. Это будет сирень и спирея, таволга иволистная, роза морщинистая, вяз мелколистный, форзиция средняя, ива красная и другие новые виды.
– На закупку кустарников выделяем более 5,6 миллиона рублей. Поставщик будет определен уже в начале февраля, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Высаживать на улицах города зеленая служба будет также растения, выращенные в местном питомнике.