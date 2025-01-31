Директор департамента транспорта Омска заявил, что такое невозможно из-за стройплощадки.

Сегодня в эфире ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец ответил на вопрос автовладельцев, выступающих за организацию четырехполосного движения на частично перекрытом на ремонт мосту у Телецентра. Сейчас работают всего три полосы, что становится причиной дорожных заторов.

По словам главы дептранса, увеличить количество полос невозможно из-за ремонтных работ.

– Чтобы организовать движение по мосту с четырьмя полосами, необходимо перенести ось стройплощадки на три метра, что невозможно из-за существующих ограничений, – сказал Кормилец.

Он добавил, что на подходах к мосту расположены котлованы, в которых РТС проводит работы по укладке трубопровода. Это также создает дополнительные сложности для расширения проезжей части. В результате ширина проезжей части остается 11 метров, что позволяет организовать движение только по трем полосам. При этом минимальное значение для одной полосы составляет 3,5 метра, и от этого никуда не деться.