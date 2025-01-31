Запрет для большегрузов введут весной, на период поднятия пролета сооружения.

Сегодня, 31 января, в прямом эфире ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец заявил о полном перекрытии ремонтируемого моста у Телецентра для фур. Это произойдет в мае, когда подрядчик – компания «СтройТраст» приступит к процедуре поднятия пролета моста. И продлится ориентировочно в течение года.

– К поднятию пролета моста подрядчик приступит в конце апреля – начале мая. С этого времени станет действовать запрет на большегрузы – анонсировал Кормилец. – Фурам не разрешат ездить по мосту ориентировочно в течение года, пока подрядчик не закончит работать с пролетными строениями. Должна быть создана инфраструктура по альтернативным схемам проезда, через метромост и Ленинградский мост.

Кроме того, на время работ с пролетами планируется полностью закрыть движение всего транспорта в ночное время. Как правило, это будет происходить в выходные дни.

Ко времени начала работ необходимо подготовиться, установить дорожные знаки и обеспечить соблюдение новых правил Госавтоинспекцией.

– В рабочем порядке мы с администрацией города начали прорабатывать этот вопрос, как будем осуществлять контроль за установкой рабочих знаков, – рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Омску Сергей Лебедев.

Он добавил, что силами одной Госавтоинспекции вопрос не решить, и придется привлекать дополнительное подкрепление.