Дополнительное пространство позволит задействовать дополнительные полосы для общественного транспорта.
Сегодня, 30 января, представитель подрядчика, первый заместитель директора компании «СтройТраст» Игорь Шестаков анонсировал расширение ремонтируемого моста у Телецентра на 50 сантиметров, или по 25 сантиметров с каждой из сторон. Дополнительное пространство задействуют на крайние полосы для общественного транспорта и увеличат пространство в пешеходной зоне.
– На объекте идет двухэтапное строительство. Все работы, которые выполняются сейчас на верховой стороне, будут потом отзеркалены на другую сторону, – цитирует Шестакова «СуперОмск». – Сейчас выполняются работы по армированию монолитного участка. Подготавливаем специальные вспомогательные сооружения и устройства, а также консоли для монтажа тротуарной части.
Сейчас выполнен демонтаж контактной сети, полностью демонтированы тротуары, параллельно ресурсоснабжающие организации подготавливают площадку для замены труб. Запланирована установка тротуарных элементов. Основные работы проходят внизу. Сейчас на объекте задействованы порядка 100 человек.