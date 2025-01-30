Рост по вкладу составил до 5,5 % годовых.

МТС Банк улучшил условия по вкладу «МТС Вклад» для клиентов – физических лиц. Речь идет о вкладе в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов.

Банк повысил процентную ставку до 5,5 % годовых по вкладу от 500 тысяч дирхамов ОАЭ. Также ставка по вкладам на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч дирхамов ОАЭ выросла до 4,25 % годовых при размещении средств на 181 день и до 5 % – на 367 дней.

Отметим, что «МТС Вклад» в дирхамах ОАЭ можно открыть на 91, 181 и 367 дней. Внести средства можно только безналичным способом. Оформление вклада доступно в любом офисе или в приложении банка. Ставка варьируется от 3 % до 5,5 %.

Для клиентов, которые пользуются привилегиями Премиум и Private, установили специальный курс конвертации из рублей и дирхамы при открытии вклада в размере 0,5 %. Пополнение и частичное снятие средств недоступно, поскольку выплата процентов происходит только в конце срока вклада.

При досрочном расторжении проценты по вкладу в дирхамах выплачиваются по ставке 0,01 % годовых за фактический срок нахождения денег на счете вклада. Более подробная информация находится на сайте банка.

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