В прошлом году завод заключил больше сотни целевых договоров со студентами.

Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) по итогам 2024 года набрал рекордное число студентов-целевиков – заключено 110 договоров. Всего начиная с 2009 года по целевым договорам с предприятием прошли обучение уже около 600 студентов. В том числе в 2023 году было набрано 58 целевиков.

Студенты обучаются в омских вузах и учреждениях среднего профессионального образования. В их числе ОмГТУ, ОмГУПС, Омский авиаколледж, Сибирский профколледж, Омский промышленно-экономический колледж, Омский техникум строительства и лесного хозяйства, а также Омский многопрофильный техникум.

Связать свое будущее с Омсктрансмашем решила, в частности, семейная пара студентов ОмГТУ Дамир и Анастасия Каратаевы. По целевому договору они учатся на пятом курсе по программе «Транспортные средства специального назначения».

– Семья поддержала наше решение, ведь найти работу по специальности после обучения – задача не из легких, а программа по целевому обучению дает уверенность в будущем, – сказал Дамир.

Начиная с первого курса учащихся закрепляют за конкретным подразделением Омсктрансмаша, где они будут работать после учебы. Всем целевикам выплачивают стипендию от предприятия. В прошлом году завод в общей сложности направил на выплаты стипендий более 3 млн рублей.

Курсовые и выпускные квалификационные работы студентов сопровождают руководители и ведущие специалисты предприятия, выступающие в качестве наставников. Студенты могут рассчитывать на участие в жилищной программе после трудоустройства на заводе.

Самые востребованные на предприятии специальности – конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, машиностроение, транспортные средства специального назначения, электроэнергетика и электротехника.