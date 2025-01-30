Эксперты в области недвижимости обсудили, как сделать платеж по ипотеке комфортным.

В Омске прошла конференция «Домклик. Время решений. Новые возможности». Ее организатором стал Сбер. На мероприятии собрались 230 специалистов из сферы недвижимости. Все они обсудили изменения на рынке ипотечного кредитования и новые возможности, как сделать платеж комфортным для клиентов.

Появился новый сервис «Цифровая сделка», который упрощает процесс оформления ипотеки при покупке жилья у застройщика. Клиент сможет пройти процедуру онлайн.

Благодаря такому подходу, клиент сможет пройти процесс до заключения сделки в течение одного дня. Решение по заявке принимается за несколько минут, поэтому клиенту не нужно ехать в офис банка.

Также у Сбербанка появилась опция «Сниженный платеж», которая позволяет уменьшить ежемесячные выплаты по ипотеке. В течение первых 13 месяцев клиент оплачивает только основной долг и 70 % от начисленных процентов, а оставшаяся часть распределяется на последующие месяцы кредита.

– Мы рады, что можем предложить нашим клиентам новые решения, делая ипотеку более доступной и комфортной, – сказала управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Благодарю всех участников конференции за активное обсуждение и вклад в развитие этих проектов. Мы продолжим совершенствовать наши услуги, чтобы помогать каждому клиенту достигать своих целей.

Кроме того, теперь клиенты смогут выбирать собственную ставку с помощью калькулятора ипотеки. С помощью единоразового взноса, который рассчитывается индивидуально, можно снизить процентную ставку. Срок такой ставки варьируется от 2 до 5 лет либо на весь период кредита.

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