Омск-Информ
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·Авто

Движение остановят завтра в 00:00.
В ночь с четверга на пятницу, с 30 на 31 января, подрядчик полностью перекроет в Омске мост имени 60-летия ВЛКСМ. С 0:00 до 5:00 там планируется уборка снега и наледи. 
– Просим вас при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения, – отметили в мэрии.
Напомним, компания «СтройТраст» сейчас ремонтирует мост, частично его перекрыв. Для транспорта организовали по одной полосе в обе стороны и одну реверсивную, направление движения по которой меняется в зависимости от времени.
·Авто

Движение остановят завтра в 00:00.
В ночь с четверга на пятницу, с 30 на 31 января, подрядчик полностью перекроет в Омске мост имени 60-летия ВЛКСМ. С 0:00 до 5:00 там планируется уборка снега и наледи. 
– Просим вас при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения, – отметили в мэрии.
Напомним, компания «СтройТраст» сейчас ремонтирует мост, частично его перекрыв. Для транспорта организовали по одной полосе в обе стороны и одну реверсивную, направление движения по которой меняется в зависимости от времени.