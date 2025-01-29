ЗАГСы подвели итоги прошлого года.

Начальник управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко рассказала, как жители региона называли своих детей в 2024 году. Самыми популярными именами стали Михаил и София. За ними следуют Александр и Анна, Артем и Ева, Максим и Мария, Матвей и Варвара.

Среди редких имен Биляченко отметила такие, как Эрик, Яробор, Мэри, Илона. Также омичи выбирали имена Весения, Олимпия, Светомира, Яросвета, Юнона, Одиссей, Соломон, Генри, Белла, Альберт и Джулия.

В прошлом году 13 мальчиков и 3 девочки получили двойные имена.