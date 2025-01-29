Омск-Информ
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·Общество

Продажа билетов начнется с 1 февраля.

Стало известно, что с 1 мая из Омска в Симферополь два раза в неделю станет курсировать новый поезд под номерами 75/76 железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс». Билеты начнут продавать с 1 февраля.

Как явствует из расписания, поезда будут курсировать постоянно. В будущем предполагается добавить рейсов в этом направлении.

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·Общество

Продажа билетов начнется с 1 февраля.

Стало известно, что с 1 мая из Омска в Симферополь два раза в неделю станет курсировать новый поезд под номерами 75/76 железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс». Билеты начнут продавать с 1 февраля.

Как явствует из расписания, поезда будут курсировать постоянно. В будущем предполагается добавить рейсов в этом направлении.

1361