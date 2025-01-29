Застройщик «Русмонтаж» может прекратить свое существование.

Арбитражный суд Омской области завершил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Русмонтаж». Компания, признанная банкротом в 2018 году, в последние годы сосредоточилась на погашении долгов перед кредиторами. Если решение суда не будет оспорено, «Русмонтаж» может прекратить свою деятельность.

ООО «Русмонтаж» выступал застройщиком проблемного ЖК «Сады Наука». В середине десятых строительство комплекса было приостановлено, застройщика признали банкротом, а дольщики лишились жилья. Позже директор компании Александр Рудаев стал фигурантом уголовного дела.

Хотя «Русмонтаж» был объявлен банкротом, строительство ЖК «Сады Наука» продолжилось в 2023 году.