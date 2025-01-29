Омск-Информ
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·Общество

Гастроэнтеролог рассказала о четырех причинах пить воду сразу после пробуждения.

Гастроэнтеролог Элена Уразакова рекомендует включить в свой образ жизни привычку пить воду утром, объяснив это четырьмя важными причинами.

Утренний прием воды, по мнению врача, ускоряет метаболизм, а употребление 400 мл жидкости способствуют улучшению оттока желчи, предотвращая ее застой.

- Во время сна организм продолжает работать. Вы теряете влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды утром помогает восполнить эту потерю жидкости и восстановить водный баланс, - поделилась Уразакова.

Выпитая вода, со слов гастроэнтеролога, помогает коже оставаться увлажненной и здоровой, благодаря чему уменьшается шанс получить преждевременные морщины. Также эта привычка улучшает самочувствие и дает человеку заряд бодрости.

·Общество

Гастроэнтеролог рассказала о четырех причинах пить воду сразу после пробуждения.

Гастроэнтеролог Элена Уразакова рекомендует включить в свой образ жизни привычку пить воду утром, объяснив это четырьмя важными причинами.

Утренний прием воды, по мнению врача, ускоряет метаболизм, а употребление 400 мл жидкости способствуют улучшению оттока желчи, предотвращая ее застой.

- Во время сна организм продолжает работать. Вы теряете влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды утром помогает восполнить эту потерю жидкости и восстановить водный баланс, - поделилась Уразакова.

Выпитая вода, со слов гастроэнтеролога, помогает коже оставаться увлажненной и здоровой, благодаря чему уменьшается шанс получить преждевременные морщины. Также эта привычка улучшает самочувствие и дает человеку заряд бодрости.