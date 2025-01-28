Омск-Информ
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·Авто

Из-за внезапной остановки большегруза движение транспорта осуществляется по двум полосам.

Перед вечерним часом пик в Омске оказалось заблокировано движение транспорта по мосту имени 60-летия у Телецентра. На переправе внезапно остановилась фура, сообщает «АиФ в Омске». Сейчас транспорт едет по двум полосам.

Сервисы, сообщающие о дорожной обстановке, показывают, что подход к мосту со стороны правого берега Иртыша фактически парализован. Улица Заозерная стоит от улицы 4-я Заозерная.

В целом пробки в Омске, согласно данным 2ГИС, достигли девяти баллов.

·Авто

Из-за внезапной остановки большегруза движение транспорта осуществляется по двум полосам.

Перед вечерним часом пик в Омске оказалось заблокировано движение транспорта по мосту имени 60-летия у Телецентра. На переправе внезапно остановилась фура, сообщает «АиФ в Омске». Сейчас транспорт едет по двум полосам.

Сервисы, сообщающие о дорожной обстановке, показывают, что подход к мосту со стороны правого берега Иртыша фактически парализован. Улица Заозерная стоит от улицы 4-я Заозерная.

В целом пробки в Омске, согласно данным 2ГИС, достигли девяти баллов.