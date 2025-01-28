Омск-Информ
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·Образование

В омском вузе прошло международное мероприятие.

В межкультурном студенческом центре отдела международных связей Омского ГАУ прошел межкультурный диалог и практика русского языка. В мероприятии приняли участие иностранные студенты из Бангладеш, Бенина, Индии, Индонезии, Камеруна, Нигерии и Туниса.

– Я очень рад, что смог присоединиться к встрече, рассказать о культуре и традициях моей страны, – рассказал Субьеу Армель Леруа из Камеруна.– Было очень приятно и полезно узнать больше о русской культуре и традициях, а также изучить несколько русских слов и выражений.

Во время встречи участники поделились рассказами о культуре и традициях своих стран, изучили несколько русских слов, счет от нуля до десяти, а также посмотрели фильм на русском языке. Мероприятие завершилось дружеским чаепитием.

·Образование

В омском вузе прошло международное мероприятие.

В межкультурном студенческом центре отдела международных связей Омского ГАУ прошел межкультурный диалог и практика русского языка. В мероприятии приняли участие иностранные студенты из Бангладеш, Бенина, Индии, Индонезии, Камеруна, Нигерии и Туниса.

– Я очень рад, что смог присоединиться к встрече, рассказать о культуре и традициях моей страны, – рассказал Субьеу Армель Леруа из Камеруна.– Было очень приятно и полезно узнать больше о русской культуре и традициях, а также изучить несколько русских слов и выражений.

Во время встречи участники поделились рассказами о культуре и традициях своих стран, изучили несколько русских слов, счет от нуля до десяти, а также посмотрели фильм на русском языке. Мероприятие завершилось дружеским чаепитием.