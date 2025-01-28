В Омском ГАУ прошли многочисленные памятные мероприятия.

Состоялась 81-я годовщина снятия блокады Ленинграда. В память об этом событии в Омском ГАУ прошли торжественные мероприятия. В них приняли участие студенты, преподаватели, сотрудники, а также совет ветеранов вуза.

Участники мероприятий побывали утром на торжественном митинге на мемориальном кладбище работников сельскохозяйственного института имени Кирова и Ленинградского завода № 357, размещенного в годы Великой Отечественной войны в корпусах института.

Студенты возложили цветы к мемориальной доске Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ситникова, к памятной доске рабочим оборонного завода № 357, который эвакуировали из Ленинграда в Омск, к памятному знаку в сквере имени 55-летия Победы, к стеле в честь павших в годы войны студентов и сотрудников вуза. Также возложение цветов прошло к мемориалам на территории института ветеринарной медицины и биотехнологии.

Кроме того, в числе мероприятий был просмотр видео с хроникой из блокадного Ленинграда, прочтение стихотворения Татьяны Варламовой «Ленинградский салют», выступление с докладами и возложение цветов к памятнику «Детям блокадного Ленинграда».