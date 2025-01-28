Омск-Информ
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·Общество

Такой отдых способен повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания.

Главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк заявил о пользе дневного сна. Небольшая пауза поможет лучше концентрироваться на протяжении всего дня.

- Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряжённого рабочего дня, - цитируют Костюка РИА Новости.

Эксперт причислил к методам быстрой перезагрузки для восстановления сил релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну.

·Общество

Такой отдых способен повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания.

Главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк заявил о пользе дневного сна. Небольшая пауза поможет лучше концентрироваться на протяжении всего дня.

- Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряжённого рабочего дня, - цитируют Костюка РИА Новости.

Эксперт причислил к методам быстрой перезагрузки для восстановления сил релаксационные и дыхательные упражнения, физическую активность, прослушивание музыки или чтение, контакт с природой и общение с близкими людьми, теплый душ или ванну.