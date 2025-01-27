Омск-Информ
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На территории региона функционируют 9 таких объектов.

Последняя, девятая по счету, ледовая переправа открылась в Омской области. «Бородинская» соединяет райцентр Тевриз и деревню Бородинка по льду Иртыша. Ее грузоподъемность составляет 3 тонны, сообщили в региональном Минтрансе.

Ранее были открыты ледовые переправы «Черлакская», «Большереченская», «Знаменская», «Усть-Шишовская» в Знаменском районе, «Аксеновская» и «Никольская» в Усть-Ишимском районе, а также «Белоярская» и «Изюкская» в Тевризском районе. Их грузоподъемность составляет от 3 до 15 тонн.

·Авто

На территории региона функционируют 9 таких объектов.

Последняя, девятая по счету, ледовая переправа открылась в Омской области. «Бородинская» соединяет райцентр Тевриз и деревню Бородинка по льду Иртыша. Ее грузоподъемность составляет 3 тонны, сообщили в региональном Минтрансе.

Ранее были открыты ледовые переправы «Черлакская», «Большереченская», «Знаменская», «Усть-Шишовская» в Знаменском районе, «Аксеновская» и «Никольская» в Усть-Ишимском районе, а также «Белоярская» и «Изюкская» в Тевризском районе. Их грузоподъемность составляет от 3 до 15 тонн.