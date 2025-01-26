Повышенные выплаты полагаются 1900 будущим матерям и 130 тысячам ребят.

С января 2025 года в Омской области вырос размер детских пособий, что связано с повышением прожиточного минимума.

По словам управляющей отделением Социального фонда России по Омской области Ольги Ступичевой, теперь единое пособие для детей до 17 лет в регионе составляет от 7,5 до 14,9 тысячи рублей. При этом сумма выплат от уровня дохода семьи: чем ниже доходы, тем больше средств полагается ребенку. Для беременных женщин размер пособия теперь варьируется от 8,4 до 16,8 тысячи рублей.

Также увеличены пособия по уходу за ребенком до 1,5 года и единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка. Максимальная сумма по уходу за ребенком до 1,5 года составит 68 995,48 рубля. Выплаты по беременности и родам, рассчитанные на 140 дней отпуска, составят от 118 778,80 до 794 355,80 рубля в зависимости от зарплаты будущем мамы.

Всего выплаты получат 139 тысяч детей и 1900 будущих матерей в регионе. Новые суммы за январь 2025 года семьи получат в начале февраля.