Ограничения будут действовать с полуночи до 5 часов утра.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о полном перекрытии моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в ночь с 25 на 26 января. Ограничения будут действовать в период с 0:00 до 5:00 часов и коснутся всех видов транспорта.

– В ночное время будут проводиться работы по уборке проезжей части от снега и очистке от наледи. Просьба при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения, – обратились к омичам в дептрансе.

Мост у Телецентра закрывают на ночь дважды в неделю. Это необходимо для проведения работ по содержанию объекта. Сейчас мост находится на капитальном ремонте.