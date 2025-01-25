Власти планируют сделать полноценный заезд на мост в две полосы с обоих берегов Иртыша.

Реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске планируется отменить уже весной, сообщил мэр города Сергей Шелест. Вместо него городские власти планируют запустить полноценный заезд на переправу в две полосы с обоих берегов Иртыша. Так планировалось изначально.

– Там четыре полосы должно было работать. Но при проектировании замены теплосетей оказалось, что котлован для этих целей делает усечение в одну полосу со стороны Нефтяников. Соответственно, сделать там четыре полосы не получилось. Еще ситуацию осложнил снег, – сказал мэр в интервью порталу НГС55. – Нам бы весной сделать полноценный заезд на мост в две полосы в обе стороны… Тогда бы город этого не заметил и можно было бы отказаться от реверса. Будем разговаривать с подрядчиком.

Напомним, что реверсивное движение на мосту было запущено 8 января. С тех пор департамент транспорта постоянно вносит корректировки в схему организации его работы, однако автомобилисты и пассажиры общественного транспорта постоянно жалуются на пробки. Судя по словам мэра, власти поняли, что большого эффекта реверс не дал.