Омск-Информ
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·Спорт

Никита Матюнин провел за омскую команду всего 5 матчей. Зато не подвел «речников» в решающий момент.

ФК «Иртыш» объявил о расторжении контракта с голкипером Никитой Матюниным, который выступал за омскую команду на правах аренды. Игрок решил продолжить карьеру в другом клубе.

За «речников» вратарь провел всего 5 матчей, пропустив в них 4 гола. При этом Матюнин оставил свои ворота «сухими» в стыковых играх против брянского «Динамо», и омская команда сумела сохранить прописку во Второй лиге «А».

·Спорт

Никита Матюнин провел за омскую команду всего 5 матчей. Зато не подвел «речников» в решающий момент.

ФК «Иртыш» объявил о расторжении контракта с голкипером Никитой Матюниным, который выступал за омскую команду на правах аренды. Игрок решил продолжить карьеру в другом клубе.

За «речников» вратарь провел всего 5 матчей, пропустив в них 4 гола. При этом Матюнин оставил свои ворота «сухими» в стыковых играх против брянского «Динамо», и омская команда сумела сохранить прописку во Второй лиге «А».