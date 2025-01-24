Зеленый оазис, в котором насчитывается более 100 видов растений, находится в Тюкалинске.

Тюкалинск, становящийся одним из центров притяжения туристов в Омской области, теперь может похвастать своей оранжереей. Зеленый оазис посреди сибирской зимы открыли при поддержке районных властей, сообщает 12 канал. В оранжерее больше 100 видов растений, сейчас там зреют плоды граната, а недавно отцвел жасмин.

Оранжерея в Тюкалинске появилась стараниями бывшего председателя Совета депутатов Тюкалинского района, а ныне советника главы района в сфере культуры и туристской деятельности Николая Лаптева. Он много лет выращивал пальмы, цитрусовые, ананасы, манго, инжир, личи, кофе и другие растения, и часть своей коллекции передал в оранжерею. Посетить ее могут все желающие.