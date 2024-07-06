Подрядчику благоустройства парка и улицы в Тюкалинске рекомендовано усилиться рабочими, чтобы не отставать от графика.

Подрядчику благоустройства парка и улицы в Тюкалинске рекомендовано усилиться рабочими, чтобы не отставать от графика.

Сегодня, 6 июля, губернатор Виталий Хоценко в рамках заседания регионального штаба по нацпрограммам обсудил с руководством районов благоустройство объектов.

Так, первый заместитель главы района Владимир Кирсанов рассказал о ходе реализации в Калачинске проекта «Купеческая улица. Из прошлого в будущее». На его воплощение выделено 124 млн рублей, из них 98 млн рублей – федеральные деньги. По словам руководителя, на площадке достаточно материалов, сил и технических средств. Генеральный подрядчик АСК «Монолит» идет по графику и не отклоняется от него. Уже выполнена треть работ. Объект намереваются сдать до конца осени.

Другой любопытный проект – «Зеленое сердце города» в Тюкалинске предполагает благоустройство центрального парка и улицы Чехова. На эти цели дали 120 млн рублей. Работы начались в конце весны, а завершатся в ноябре. Материалы подрядчиком приобретены. На шести гектарах площади благоустройства трудятся около 20 рабочих, 5 единиц техники. График производства работ соблюдается.

Глава региона получил подрядной компании «МАР-СТРОЙ» усилить количественный состав, чтобы ускориться и гарантированно уложиться в положенный срок. И порекомендовал главам муниципалитетов внимательнее отслеживать работы над проектами благоустройства.