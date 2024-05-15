Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчине не понравилось, что товарищ выгнал его из дома. Он решил отомстить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело на 49-летнего жителя Тюкалинска. Он подозревается в убийстве своего знакомого.
По версии следствия, 12 мая мужчина пришел в гости к своему 61-летнему знакомому. Они изрядно выпили, и хозяин жилища потребовал, чтобы гость шел домой. Однако товарищ не собирался заканчивать застолье, но в итоге был выставлен за дверь. Мужчине не понравилось поведение друга, и он поджег дверь дома. 
В результате хозяин жилища скончался от острого отравления угарным газом. 
На время следствия мужчину отправили в СИЗО.
·Происшествия

Мужчине не понравилось, что товарищ выгнал его из дома. Он решил отомстить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело на 49-летнего жителя Тюкалинска. Он подозревается в убийстве своего знакомого.
По версии следствия, 12 мая мужчина пришел в гости к своему 61-летнему знакомому. Они изрядно выпили, и хозяин жилища потребовал, чтобы гость шел домой. Однако товарищ не собирался заканчивать застолье, но в итоге был выставлен за дверь. Мужчине не понравилось поведение друга, и он поджег дверь дома. 
В результате хозяин жилища скончался от острого отравления угарным газом. 
На время следствия мужчину отправили в СИЗО.