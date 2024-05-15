Мужчине не понравилось, что товарищ выгнал его из дома. Он решил отомстить.

Мужчине не понравилось, что товарищ выгнал его из дома. Он решил отомстить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 49-летнего жителя Тюкалинска. Он подозревается в убийстве своего знакомого.

По версии следствия, 12 мая мужчина пришел в гости к своему 61-летнему знакомому. Они изрядно выпили, и хозяин жилища потребовал, чтобы гость шел домой. Однако товарищ не собирался заканчивать застолье, но в итоге был выставлен за дверь. Мужчине не понравилось поведение друга, и он поджег дверь дома.

В результате хозяин жилища скончался от острого отравления угарным газом.

На время следствия мужчину отправили в СИЗО.