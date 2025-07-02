Двое парней сумели вплавь добраться до берега, а их приятель утонул в озере.

Сегодня ночью в Тюкалинске Омской области утонул 17-летний парень. Это произошло около 03:00 на озере Разлив.

Как сообщают правоохранители, трое подростков взяли на городском пляже двухместный водный велосипед (катамаран), чтобы покататься. Когда они отплыли метров на 150–200 от берега, старый катамаран, в котором была пробоина, начал тонуть. Парни решили вернуться на берег вплавь и прыгнули в воду. Двое смогли доплыть, а третий – нет.

Один из спасшихся подростков сообщил о случившемся в полицию. Тело утонувшего уже нашли и вынули из воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). На место происшествия выехал Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко.