Предприниматель убрал конструкцию с балкона только после решения суда.

Судебные приставы помогли омичке избавиться от рекламной конструкции, которую предприниматель незаконно смонтировал на ее балконе.

С иском к индивидуальному предпринимателю обратилась жительница дома на улице Новокирпичной. Она хотела сделать ремонт и реконструкцию своего балкона, но этому мешала установленная снаружи реклама компании «20 Грамм». Кроме того, грязь и мусор с этой рекламы попадали в квартиру женщины, зимой с конструкции падали сосульки, а в дождь вода лилась прямо на балкон. Кроме того, яркая подсветка рекламы мешала омичке нормально жить. Когда она попросила убрать рекламу, никто не ответил. Даже управляющая компания не смогла объяснить, законно ли была установлена эта вывеска.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что права омички нарушены, и, удовлетворив иск, обязал «рекламодателя» произвести демонтаж рекламной конструкции. Далее документ, требующий, чтобы предприниматель убрал рекламу, был передан судебным приставам Ленинского округа Омска.

Судебный пристав уведомил предпринимателя о начале исполнительного производства и предупредил его, что, если он не выполнит решение суда вовремя, ему грозят штрафы и другие меры наказания.

В итоге, чтобы избежать неприятностей, предприниматель начал работу. Он обратился в специальную организацию и под наблюдением приставов удалил всю незаконную рекламу.