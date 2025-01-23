Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина находился на подножке транспортного средства, а когда водитель поехал, упал под колесо тяжелой машине.

На севере Омской области, в селе Голубовка Седельниковского района трактор К-700 задавал насмерть пешехода. Трагедия произошла около 16.20 часов на улице Новая.

– Предварительно установлено сотрудниками полиции, мужчина находился на подножке транспортного средства, а когда водитель начал движение, упал под колесо трактора, – сообщили в полиции.

В результате наезда трактора 65-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

·Происшествия

Мужчина находился на подножке транспортного средства, а когда водитель поехал, упал под колесо тяжелой машине.

На севере Омской области, в селе Голубовка Седельниковского района трактор К-700 задавал насмерть пешехода. Трагедия произошла около 16.20 часов на улице Новая.

– Предварительно установлено сотрудниками полиции, мужчина находился на подножке транспортного средства, а когда водитель начал движение, упал под колесо трактора, – сообщили в полиции.

В результате наезда трактора 65-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту смертельного ДТП проводится проверка.