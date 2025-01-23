Однако не стоит ожидать изменений в ближайшее время.

Сегодня во время заседания комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском Совете директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что на частично перекрытом на ремонт мосту у Телецентра готовятся новые изменения движения.

– В настоящее время есть одна задумка по корректировке, но о ней говорить не буду. Думаю, что не в ближайшие дни мы ее внедрим, но будем следить за ситуацией, – анонсировал Кормилец.

Глава дептранса подчеркнул, что все осуществленные корректировки светофоров и введение реверса помогли разгрузить транспортные потоки и разгрузили город от пробок.

Депутаты комитета в целом согласились с этой позицией. Но Сергей Фролов заметил, что работы над изменениями движения на мосту еще много.