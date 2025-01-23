Здание переменной этажности возводили с 2021 года.

Мэр Сергей Шелест объявил о выдаче разрешения на сдачу в эксплуатацию апарт-отеля на улице Победы, 3, в Омске. Речь идет о локации неподалеку от Омской крепости, в историческом центре городе. Застройщиком выступала компания «Бизнес-технологии».

В гостинице от 6 до 12 этажей, два из которых подземные, есть 79 номеров, ресторан, два спа-центра, пять лифтов и парковка на 170 мест.

Ранее компания принадлежала АО «АК «Омскагрегат». Теперь держатель реестра акционеров фирмы ЗАО «РО «Статус» из Москвы. Разрешение на строительство застройщику выдали в сентябре 2016 года. Сначала бенефициары фирмы рассчитывали построить 45-этажный небоскреб. Когда им это запретили, зашла речь о 6-этажном здании. В итоге застройщик в 2021 году увеличил высоту до 11 этажей и приступил к возведению здания.