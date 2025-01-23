Цветники создадут в Кировском и Ленинском.

На этой неделе омская мэрия начала поиски подрядчика для оформления и содержания клумб и вазонов. На цветники в Ленинском округе выделили более 1,1 млн рублей, а в Кировском – более 1,7 млн рублей.

Заявки от предпринимателей принимают до 30 января. Выбрать подрядчиков чиновники планируют 3 февраля. В обоих случаях срок оказания услуг – с 15 мая по 30 июля включительно. Подрядчиков ждет три этапа работ: 15–30 мая – оформление, 15–30 июня – содержание, 15–30 июля – содержание.

– Перед высадкой растений Исполнитель обязан учесть погодные условия. При прогнозировании заморозков на почве высадка растений не производится. Высадка цветочной рассады в жаркий период выполняется в ранние утренние часы либо в вечернее время. В случае, если неблагоприятные погодные условия возникли после высаживания рассады, Исполнитель должен собственными силами и за свой счет обеспечивать ее защиту от заморозков по всей территории высадки цветочной рассады до момента наступления благоприятных условий или сдачи объекта оформления Заказчику, – говорится в проектах контрактов.

В Ленинском округе оформление клумб и вазонов планируется по адресам:

сквер имени Серова;

сквер «Юбилейный»;

проспект Карла Маркса, 77;

проспект Карла Маркса, 81.

– Рассада должна быть хорошо окоренившейся, симметрично развитой, здоровой, чистой, равномерно облиственной. Форма и окраска цветка или соцветия, окраска побегов и листьев, форма куста должны быть характерными для данного ботанического вида и сорта, – говорится в проектах контрактов.

В Кировском округе оформление клумб и вазонов планируется по адресам: