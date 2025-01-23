Селекционная работа ученых аграрного университета получила признание на федеральном уровне.

В Омске вывели сорт шалфея испанского (чиа) «Сибирский изумруд». Это достижение позволит аграрным предприятиям производить собственный органический продукт, а также обеспечить сырьем пищевую, перерабатывающую, фармацевтическую и косметическую отрасли промышленности в России.

По словам профессора Омского аграрного университета Нины Казыдуб, сорт чиа из Омска решили добавить в Госреестр РФ. Выведением этого сорта занимался коллектив ОмГАУ.

Разработка началась в 2018 году. Сначала селекционеры исследовали 17 зарубежных образцов. Их целью было вывести вид, который можно выращивать в условиях южной лесостепи Западной Сибири.

Ученые не только добились своей цели, но также составили методичку, по какой именно технологии стоит выращивать новую культуру. Теперь сорт из Омска сможет обеспечить нужды россиян в этом продукте.