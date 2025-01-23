Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще 13 января полицейских вызвали на железнодорожный вокзал в Каменске-Шахтинском. Причиной стал инцидент в поезде № 109 Анапа – Москва. 33-летняя военнослужащая, которая служит в ДНР, заявила о преступлении. Как уточнил ТОП24, пассажирка зашла в купе СВ без спутников 12 января на станции Ростов-Главный.

По словам пострадавшей, проводник вагона № 6 воспользовался ее беспомощным состоянием, сном, и совершил надругательство. Как оказалось, подозреваемый, 19-летний юноша, зарегистрирован в селе Новомосковка Омского района Омской области.

Проводника сняли с поезда и доставили в отделение полиции для допроса. После чего направили на медицинское обследование, которое прошла и военнослужащая. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.